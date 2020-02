Les Serésiens ne sont pas parvenus à aligner un troisième succès consécutif en déplacement. Pourtant, ils ont eu toutes les cartes en main pour remporter ce match et peuvent s’en mordre les doigts au vu des occasions obtenues.

Après avoir ouvert le score via un solo de Stevance qui se déjouait de toute la défense adverse avant de crucifier Cremers, ils s’octroyaient plusieurs possibilités de faire le break, en vain. Si Cremers se détendait devant Pierrot et Ghesquière sauvait à même la ligne sur un essai de Stevance, ce dernier obtenait la plus belle occasion en se présentant devant le dernier rempart local, mais faisait preuve de trop d’altruisme.t perdu deux points en déplacement à La Louvière ce week-end