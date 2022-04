Fery Ferraguzzi fait un pas de côté au Standard Liège La rédaction régionale La directrice technique a décidé de ne plus gérer notre section féminine au quotidien à partir de la saison prochaine. © standard

"Elle conservera un rôle prédominant et important dans le recrutement et le scouting du Standard Femina.



Arrivée au Standard comme joueuse en 1980 en provenance de la Lazio de Rome, Fery a toujours œuvré corps et âme pour son club de coeur.



Avec ses 99 sélections en équipe nationale italienne, Fery a apporté, tout au long de sa carrière de dirigeante, son expérience et sa vision du football.



Son dévouement total, son amour pour ses couleurs et son franc-parler légendaire n'auront laissé personne indifférent et font qu'elle laissera une trace indélébile dans l'histoire de notre club.



Nous la remercions pour ses 42 ans passés au sein de notre club et pour tout ce qu'elle a apporté à nos couleurs. Si le Standard Femina a remporté 20 titres de Champion de Belgique dans son histoire, elle en aura fêté 16 en tant que joueuse ou directrice technique", indique le club rouche dans un communiqué.