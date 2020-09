Fin de la belle aventure pour Hombourg en Coupe: "Fier de mon club de village" Liège Michel Matton © RAEC MONS

Xavier Stassen et les siens garderont de magnifiques souvenirs de leur parcours et de leur périple montois (1-1, tab 4-3)



En transformant leur vestiaire en authentique boîte de nuit (les boules à facettes en moins) une fois le verdict rendu, les Verviétois ont ni plus ni moins célébré un parcours en Coupe d’autant plus historique qu’il s’est achevé dans un stade et face à un club au solide passé. Xavier Stassen, l’aîné du groupe, en convenait volontiers : " Nous nous souviendrons longtemps de notre trip montois, et dire que nous sommes passés à deux doigts de la qualification !"