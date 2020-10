Fize-UCE Liège : 0-5 et 5-0 pour le même match ! Liège Matthias Sintzen La rencontre du 11 octobre n'a pas eu lieu, le CP Liège a rendu son verdict. © Sintzen/Marquet

Le dimanche 11 octobre à 15h, Fize devait recevoir l'UCE Liège pour un choc important entre deux équipes citées parmi les candidats au titre en P1 liégeoise. Mais le coronavirus a eu raison du match. Enfin, plus ou moins...



En effet, un joueur des Espagnols semble avoir reçu le résultat de son test environ 2h30 avant le début de la partie. Et celui-ci s'est révélé positif. Le CP Liège a été directement informé mais a décrété que la rencontre devait avoir lieu car l'annonce avait été faite trop tard (elle devait être faite avant midi).



Cependant, après concertation, les deux clubs n'ont pas souhaité jouer et ont décidé qu'il était plus sage de rentrer directement à la maison pour éviter tout risque de contamination supplémentaire. Réuni ce jeudi, le Comité Provincial a décidé d'infliger un score de forfait aux deux équipes. Fize perd donc 0-5 et l'UCE 5-0.



Il se murmure que des appels pourraient suivre...