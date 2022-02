Mauvaise surprise pour Florent Marly (26 ans), mardi soir. En quittant la buvette après avoir partagé un verre ou deux avec ses équipiers, le gardien richellois a été interpellé par son coach, Benoit Waucomont. "Là, il m’a dit que le club ne voulait finalement pas me garder. Alors qu'on s'était mis d'accord pour que je prolonge. Et qu’une semaine avant, Alain Finet me disait encore que j’étais leur priorité. Visiblement, ça a changé. Ce n’est vraiment pas honnête", regrette l’ancien numéro 1 de Hamoir, Montegnée et Lensois.

Pour lui, c’est son "pétage de plombs" à Marloie, le 30 janvier, qui aurait engendré la décision du comité bassimosan. "À 2-1, je commets une erreur qui amène le 3-1. Deux supporteurs de Marloie m’ont alors chambré et je l’ai mal pris. J’avoue, je suis allé trop loin et ai eu des mots qui ont dépassé ma pensée. Directement après le match, je suis allé m’excuser auprès d’eux, ils m’ont pardonné. J’ai aussi fait mes excuses au groupe, au comité qui m’avait convoqué. Je pensais que l’histoire était réglée…"

Désormais, Florent Marly se pose la question de son avenir. "On est déjà fin février. Or, les équipes se cherchent en premier un gardien et un attaquant… J’avais eu quelques contacts avec Huy mais rien d’autre, vu que j’avais prolongé."