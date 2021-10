Le 24 juillet dernier, Florian Gendebien devait jouer face Aywaille en amical. À l’échauffement, crac. Direction l’hôpital. Le verdict : passage sur le billard suite à une rupture du tendon d’Achille. Après plâtre et botte de marche, le joueur marche bien aujourd’hui mais le football, ce n’est pas pour tout de suite. "Je suis en avance de plusieurs semaines sur le programme mais je n’ai pas de date exacte pour mon retour", dit-il.

Pour lui, le match de ce dimanche face à Heist aura une saveur toute particulière, à plusieurs points de vue, même s’il ne sera pas sur le terrain. Tout d’abord, le joueur devait retrouver ses anciennes couleurs mais une blessure en juillet en a décidé autrement. "C’est clair que je suis un peu déçu de ne pas être sur le terrain ce week-end. Au moment de ma blessure, j’ai pensé à ce choc qui me tenait très à cœur et que j’allais rater mais maintenant, trois mois plus tard, je suis passé à autre chose. Je ne vais pas me faire du mal juste parce que je ne joue pas ce match, je ne peux de toute manière rien y changer", déclare le joueur qui récupère bien. (...)