Le stade de Rocourt a applaudi et donné de la voix à plusieurs reprises samedi lors de l’amical face à Aywaille. Les supporters, on les a aussi entendus avant le coup d’envoi lorsqu’ils ont vu Florian Gendebien quitter le terrain, mal en point. Sa rupture du tendon d’Achille va le priver de football plusieurs mois mais il entend bien ne pas se laisser abattre et revenir rapidement car Liège compte sur lui en tant que jeune joueur (23 ans) de qualité, qui connaît bien la Nationale 1.

Comment vous sentez-vous physiquement ?

"L’opération s’est bien passée. Depuis que ça s’est réveillé après l’opération, je sens une petite douleur mais sans plus."

Qu’avez-vous senti au moment de l’accident ?

"On a entendu un bruit énorme. Un peu comme si on venait me découper le tendon. Mon pied pendait, je n’avais plus aucun réflexe. Le kiné a compris directement ce que c’était. Et moi aussi quand j’ai voulu poser le pied à terre."