L'équipe de Sacha Koulberg pour la saison prochaine prend forme.

Et elle prend pour le même aspect que la saison qui vient de s'écouler.

Si le mercato avait commencé avec l'arrivée de Clément Evrard au pole Ballons, la suite fut une série de prolongations: Abinet, Perin, Lallemand, Fachamps...





Des reconductions auxquelles on peut ajouter depuis ce mardi celle de Florian Malisse.



Ce jeune international formé à la célèbre école flamande a décidé de rester une saison.

"Florian arrivait de Leuven et a bouclé sa 1ère saison en tant que passeur titulaire en montrant de belles choses", commente le club. "Arrivé en début avec des petites gênes liées à des blessures, il a parfois été empêché de donner son maximum à chaque fois, malgré sa grande volonté. Très professionnel dans sa gestion sportive, FLorian veut continuer à jouer au plus haut niveau et c'est avec Waremme qu'il a décidé de le faire. Il formera avec Clément un duo très complémentaire !"