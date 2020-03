Le retour de José Lardot à Solières a déjà des conséquences.

Ce dimanche, Solières créait la surprise générale en annonçant le retour de José Lardot, qui quittait donc Huy, descendu en P1. Avec une fusion en vue? Rien n'est encore clair à ce sujet et les avis ne sont pas les mêmes dans les deux camps, Solières refusant d'évoquer le mot.On apprend ce lundi que Patrick Tamburrini, qui avait été confirmé à la tête de l'équipe première du club est prié de s'en aller. C'est Pascal Bairamjan, T1 de Huy, qui le remplace. Le reste du staff change également puisque David Pauly sera toujours l'assistant de Bairamjan., dit Tamburrini.

Il y a forcément de la déception dans le chef de l'ex-T1. "Mais je ne suis pas abattu, il m'en faut beaucoup plus. J'ai le sentiment de m'être fait avoir alors que l'on s'est battu corps et âme pour le club depuis qu'on est arrivé... Il y avait trois présidents, trois décideurs. Puis un homme arrive et il décide de tout..."

L'ancien T2 de Christophe Grégoire garde un 'goût amer' de cette fin d'aventure.José Lardot viendra également avec certains de ses joueurs de Huy, notamment ceux arrivés lors du mercato hivernal.