Dès ce lundi, l'Association de Gestion des Installations Sportives et Culturelles de la Commune d'Aywaille proposera des activités sportives gratuites pour les jeunes de 13 à 18 ans sur sa commune. Cette organisation initiée par la Commune et son Echevinat des Sports, avec les clubs sportifs aqualiens, devrait permettre aux jeunes de souffler et de bouger un peu en cette période où ils sont bien souvent privés de liens sociaux., dit-on du côté de la commune.Par groupes de 10 et en extérieur, ils seront encadrés par des moniteurs issus des différents clubs sportifs. Concrètement, les jeunes auront droit à une heure de sport par semaine et pourront choisir entre la pétanque, la danse, le football (Aywaille ou Harzé), le basketball, le hockey, le handball, le multi-sports..., lors de plages horaires nettement définies.

FOOTBALL

Espace footballistique de la Porallée, 4920 Aywaille (à côté du Hubo)

13-15 ans le jeudi de 17h30 à 18h30 (10 max.)

16-18 ans le vendredi de 17h30 à 18h30 (10 max.)





FOOTBALL

Espace footballistique de Harzé, Rue Pré de Lhoneux 1, 4920 Harzé

13-15 ans le vendredi de 18h00 à 19h00 (10 max.)

16-18 ans le vendredi de 18h00 à 19h00 (10 max.)





PETANQUE

Boulodrome du centre sportif d'Aywaille, Esplanade du Fair-Play 1, 4920 Aywaille

13-15 ans le mardi de 16h00 à 17h00 (9 max.)

16-18 ans le mardi de 17h00 à 18h00 (9 max.)





BASKET

Terrain de street basket du centre sportif d'Aywaille, Esplanade du Fair-Play 1, 4920 Aywaille

13-14 ans le mercredi de 16h00 à 17h00 (10 max.)

15-16 ans le jeudi de 17h00 à 18h00 (10 max.)

17-18 ans le lundi de 17h00 à 18h00 (10 max.)





MINI FOOT - HANDBALL - HOCKEY

Agora de l'école de la Redoute, rue Ladry 25, 4920 Remouchamps

13-14 ans le mardi de 16h15 à 17h15 (10 max.)

15-16 ans le mercredi de 16h15 à 17h15 (10 max.)

17-18 ans le samedi de 13h30 à 14h30 (10 max.)





DANSE

Préau de l'école Libre, Route de Comblain 63, 4920 Aywaille

13-18 ans le mercredi de 18h00 à 19h00 (10 max.)