Football: Dison recrute encore un élément offensif © Marquet Liège Yves Hardy

Il s'agit de la sixième arrivée dans le club verviétois.



Dinet Bodson, le président du Stade Disonais, a officialisé la venue de Loris La Delfa. L'élément offensif arrive en ligne droite de Sprimont, où il a évolué avec l'équipe de D3 et de première provinciale durant ce dernier championnat. Il est la sixième recrue du club verviétois qui, rappelons-le, évoluera en D3 amateurs la saison prochaine.



La Delfa a fêté ses vingt ans la semaine dernière. Davantage méconnu que les autres arrivées au Val Fassotte (Rico-Garcia, Teruel, Clerbois, Meunier, Schyns), le garçon a suivi une grande partie de sa formation à l'Alemannia Aachen avant de rentrer au pays il y a un peu plus d'un an. Après avoir atterri à Warnant, il défendait cette saison les couleurs de Sprimont, où il avait réussi à se faire une place dans le noyau A. Chez les Disonais, celui mis à la disposition de Jean-Sébastien Legros compte désormais vingt-trois éléments.



Le noyau des Stadistes commence à prendre forme et semble déjà presque complet. Il faudra en tout cas compter dessus la saison prochaine en nationale.