Il fallait s'y attendre: on prend les mêmes et on recommence. Après une saison blanche, le Comité Provincial de Liège a, en toute logique, décidé de ne pas toucher aux séries en place pour la saison 2020-2021. Enfin, plus ou moins. En effet, huit nouvelles équipes sont venues s'inscrire en quatrième provinciales. Le CP a donc ajouté une série supplémentaire dans la plus basse division du football liégeois.Il y aura, en P4, huit séries de 15 équipes (soit un total de 120 équipes). Une sera donc bye chaque semaine dans toutes les séries. Le CP rappelle que ces séries ont donc été organisées en vertu de l’article A7.71, c’est-à-dire en tenant compte de l’addition du nombre total de kilomètres effectués par toutes les équipes, de telle sorte que celle-ci soit la plus basse possible.

Toute remarque motivée d’un club concernant ce projet de séries doit parvenir au Senior Manager de Liège pour le vendredi 21 mai au plus tard, selon l'article A7.72. Le cas échéant, les clubs seront entendus par le Comité Provincial le jeudi 27 mai selon un horaire qui sera préétabli.





