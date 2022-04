Le matricule 4 reste dans la course aux playoffs. Face à un adversaire passé maître dans l'art, sur son terrain, de mettre des bâtons dans les roues aux prétendants aux playoffs, les Sang et Marine ont évité le piège tendu par les Brabançons, avec patience et méthode. Le RFC Liège est d'ailleurs la première équipe du top 6 à s'imposer cette saison au Bergéstadion, signe de la performance liégeoise.

Le RFCL monopolisait (largement) le ballon, laissant néanmoins la première escarmouche au crédit de Claes, sur coup de coin. Tirlemont et sa ligne arrière à cinq éléments offrait peu d'espaces aux Liégeois mais le danger finissait par se préciser devant Bouzian, avec notamment une reprise de Lallemand sur le montant (35e).

Poussé une fois de plus par ses nombreux supporters (dans le bon camp en seconde période), le RFCL intensifiait encore sa domination. Aidé par la montée au jeu du duo Bruggeman-Mouchamps, décisif dans le poids des actions offensives, Liège était finalement récompensé de sa ténacité en trouvant la faille à trois reprises dans les vingt dernières minutes: une tête de Lallemand, une autre de Mouchamps et un solo de Perbet.

Un succès mérité et, au passage, le premier 9 sur 9 dans ce championnat.

Tirlemont: Bouzian, Matterne (68e Vos), Jochmans, Meeus, Chantrain, Swerten, Kempeneers (89e Tashima), Singh, Claes, Osei Berkoe (76e Vanweerts), Mputu (76e Laureys).

RFC Liège : Debaty, D'Ostilio, Bustin, Lambot, Van den Ackerveken, Rodes, Reuten, Mouhli (56e Bruggeman), Prudhomme (65e Mouchamps), Lallemand, Perbet (84e Köse).

Arbitre: M. Vandevenne.

Les buts: 73e Lallemand (0-1), 79e Mouchamps (0-2), 83e Perbet (0-3).