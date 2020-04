Football: Michaël Mager a retrouvé de l'emploi © Marquet Liège M. S.

L'ex-coach d'Aubel reprendra un rôle de T1. On a connu Mike Mager sur le petit banc Standard Femina, à Richelle B et plus récemment à Aubel, où il était devenu directeur sportif, laissant sa place à René Ernst. En milieu de saison, il a quitté les Verts et était jusqu'ici sans emploi.



Convoité par de nombreux clubs, le coach expérimenté a décidé de se relancer en P3, au Croatia Wandre. La formation de la vedette de la téléréalité française, Nikola Lozina, a bien l'intention de monter le plus rapidement possible en deuxième provinciale pour continuer à grandir. Cette saison, il n'est pas passé loin de son objectif mais la fin du championnat prématurée à empêcher le club de l'atteindre.



Il annonce également trois arrivées: Maxime Savelkoul, un gardien de 21 ans qui arrive de Roclange, Maxime Moreau, un défenseur central de 20 ans qui arrive de Waremme et Olivier Krawczyk, un défenseur central de 22 ans qui arrive de Cointe.