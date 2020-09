L'entraîneur Claudy Dardenne a annoncé avoir mis fin à sa collaboration avec le club de Rechain ce dimanche.



L'information est d'autant plus surprenante que l'homme venait de rejoindre le club, puisqu'il avait pris la place de Gino Piol en mars dernier.



"Ma vision avec celle du comité et des joueurs n'était plus en phase, dans des conditions pareilles, ce n'était plus possible", a-t-il commenté sans trop entrer dans le vif du sujet, "il y avait plusieurs points de discordance dans ma manière d'approcher les matchs."



Certaines choses ne convenaient donc plus à l'ancien coach rechaintois qui estime que ces points de friction doivent rester en interne, raison pour laquelle il n'a pas souhaité nous en dire d'avantage.