Après avoir perdu Teruel et Temanfo, les Sang et Marine réalisent leur premier transfert entrant.

Il a livré quelques belles prestations sous les couleurs du FCB Sprimont, en D3 amateurs, cette saison. Suffisant pour attirer l'attention de plus grands clubs. Après avoir trouvé un accord avec Warnant, Joseph Akono s’est vu offrir une opportunité exceptionnelle de s’engager avec le RFC Liège. Une chance que le Franco-Camerounais n'a pas laissé passer.Du côté de Warnant, sacré en D3 amateurs, le président Guy Houssa et son directeur sportif Michaël Gray ont même encouragé le joueur à franchir le cap, quitte à probablement perdre un des meilleurs attaquants de la série. Un geste de plus en plus rare dans le monde du football moderne., déclare le joueur, qui a toujours du mal à croire qu'il est en D1 amateurs.

À 20 ans, il gravit deux échelons pour se retrouver en D1 amateurs. Par ce transfert, Liège montre sa volonté de travailler avec des jeunes joueurs en leur offrant l'opportunité d'évoluer dans un encadrement professionnel. "Je vais travailler pour gagner la confiance du coach et de tout le staff. Je dois répondre présent à ma façon. Le plus dur commence."



Chez les Carriers, il avait inscrit 7 buts et délivré 5 assists en 800 minutes."Sprimont m'a accueilli alors que je venais de France. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce eux."



Il a d'ailleurs inscrit un but d’anthologie. "On a toujours envie de marquer. Je n'ai pas vraiment eu de moment de méforme mais on attendait beaucoup de moi."