L'opposition était donc plus sérieuse que les deux sorties précédentes pour l'URSL Visé. Les hommes de José Riga se montraient pourtant à la hauteur de l'adversité, sur tous les plans. Mieux même : Sangaré, à la manière d'un acrobate, et Alagbe, poussé à la faute sur un coup-franc de Cavagnera, offraient un succès rassurant aux Oies dans les vingt dernières minutes (1-2). Et de trois donc après les victoires contre Wanze Bas-Oha et Waremme.

© Yves Hardy

"Notre maîtrise du jeu était bonne, surtout en première période", analysait José Riga. "Avec tous les changements, le rythme fut plus saccadé après le repos. Mais il n'y a pas d'euphorie, rien n'est jamais acquis. Le groupe travaillera dur lors du stage pour continuer sa progression."

Aux côtés de Sangaré, quatre nouveaux joueurs étaient à l'essai et accompagneront le groupe en stage: Guarneri, Kakudji, Manbaza et Syla.Visé: Thomé (46e Guarneri); Bonemme (63e Benatia), Reciputi (63e Oluoch), Schillings (63e Kakudji); Keita (46e El Harrak), Gerits (46e Thuys), Cascio (46e Cavagnera), Brrou (46e Manfredi), Wilmots (80e Manbaza); Perseo (46e Sangaré), Panepinto (46e Syla).

Les buts: 72e Sangaré (0-1), 86e Alagbe csc (0-2), 88e Deruffe sur pen. (1-2).