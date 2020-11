Les joueurs et les staffs du football amateur traversent une période compliquée, loin de l’odeur de la pelouse, des terrains de plus en plus boueux et du verre de bière siroté après chaque entraînement et match.

À côté de cette passion rémunérée qui occupe quelques heures de la semaine et du week-end, ces personnes ont le plus souvent un job. Certains, comme ceux travaillant dans l’HoReCa, se retrouvent non seulement sans hobby mais aussi sans boulot. Malgré les aides, la perte financière et humaine est importante.

Pendant ce temps, d’autres joueurs ont vu juste au moment de choisir leur orientation. La fermeture des magasins de vêtements et autres objets "non-essentiels" fait augmenter et accélérer le processus de vente électronique. Pour porter toutes ces commandes des centres de tri chez les particuliers, les livreurs sont plus que nécessaires.

"Nous avons beaucoup plus de travail", constate Cyril Brissinck, qui évolue au FC Herstal et qui travaille pour une société de livraison bien connue.