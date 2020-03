L’homme fort de Huy a créé la surprise en retournant à Solières.

Solières et Huy font beaucoup parler d’eux ces dernières heures, depuis que la Fédération a mis un terme définitif à la saison. Fusion ? Simple rapprochement ? Absorption ? … L’avenir des deux clubs de la ville de Huy semble très flou.

Une seule certitude depuis ce dimanche en début d’après-midi : José Lardot s’en va de Huy pour retourner à Solières, où il a déjà agi auparavant. "Tout s’est très vite emballé et a été vite conclu, explique Jean-Marc Fortin, vice-président de Solières. Lors du vidéo-conférence, José Lardot nous a expliqué qu’il avait pour projet de rester en nationale. En plus, son gamin joue à Solières et il habite à cinq minutes du terrain. Plusieurs facteurs étaient donc réunis."



Il semble peu probable que l’homme fort arrive seul.(...)