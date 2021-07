Le duel entre Franchimont et le RFC Liège n’était pas un simple amical. Il avait un réel parfum d’histoire puisque deux des trois plus anciens matricules du football liégeois (4 pour Liège et 14 pour Franchimont) toujours en vie se rencontraient.

Il était évident dès le départ que ce match face à une formation de deuxième provinciale n’était pas un vrai test pour les Sang et Marine, au vu de la différence de niveau.