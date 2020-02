La légende dit que François Henke aime le rouge et bleu. Après une belle carrière au RFC Liège et quelques passages en Flandre et un à Stockay, le milieu de terrain avait décidé de revêtir le rouge et le bleu cette saison. Du côté de Trooz, en P2.

"J’ai vu ce que c’était, et voilà…", résume Henke. "J’y ai rencontré des gens très sympathiques mais il manque clairement de rigueur pour pouvoir prendre un maximum de plaisir. Je prenais beaucoup de choses sur moi. J’estime tout de même qu’en P2 ou en D1, il y a certaines règles à respecter."

En 2020-2021, le joueur remontera d’un échelon et portera le mauve de Melen sur les épaules. (...)