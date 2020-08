Début de l’été, Frédérick Heynen a repris la présidence du club.





Début de l’été, le Coq Mosan a tourné la page Alexis Rapaille pour écrire celle de Frédérick Heyen, lequel a repris le poste de président du côté de Berneau, Alexis Rapaille partant vers l’école des jeunes.

Pour ce quadragénaire, assurer le rôle de chairman dans ce nouveau comité directeur, ça coulait un peu de sources. "Je suis au Coq depuis plus de 30 ans", se souvient-il. "C’est aussi un club dont mon père, Jean-Pierre Heynen, a assuré la présidence aussi. J’ai été trésorier, membre du comité, chez les jeunes… C’était une suite logique. On voulait aussi du sang neuf et puis, dans ce projet, je suis entouré de mon frère et d’anciens du club aussi. On veut retrouver un peu les couleurs du club."