L'homme devenu célèbre grâce aux 'Héros du gazon' jouera pour la première fois en province de Liège.







L'émission de téléréalité les 'Héros du gazon' a rendu célèbre Philippe Leclercq. En effet, lors d'une visite chez la diététicienne de l'émission, il a répondu qu'il mangeait des "friktich" lorsqu'elle lui a demandé s'il mangeait parfois du poisson. Depuis, ce moment culte est resté gravé dans les mémoires.







Alors qu'il évoluait dans la province de Namur, il vient de s'engager à Ocquier, en P4 liégeoise, dans la commune de Clavier, où il évoluera comme attaquant. C'est ce qu'annonce Vers l'Avenir. "Je l'ai contacté via Messenger mais je ne savais pas s'il allait accepter. Finalement, il a dit oui sans connaitre le club", explique le CQ Jean-Marie Galand.







Le moins que l'on puisse dire c'est que le joueur de 43 ans n'est pas des plus légers. "Je vais me faire opérer le 31 octobre pour enlever le surplus de graisse et de peau", dit-il.







Il y a quelques semaines, le célèbre attaquant était cité à Villers. "Beaucoup m'ont envoyé des messages pour dire qu'ils viendraient me voir." Quatre ans plus tard, l'homme a visiblement toujours autant de succès. "C'est incroyable. Faut dire aussi que je fais le c** tout le temps. Je suis à Ostende pour l'instant et rien qu'aujourd'hui, j'ai bien pris dix photos avec des gens qui m'ont demandé. Mes amis ne m'appellent plus Philippe ou Le Gros, c'est tout le temps Frish ou Friktich."





Reste à voir si le "stade" d'Ocquier affichera complet durant la saison pour voir la vedette...