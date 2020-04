Plus que quelques détails et le dossier sera clôturé mais...



Jusqu'à lundi, c'était le RCS Verviers (nouveau club issu de la fusion entre l'Alliance-Verviers et le Royal Star Fléron) qui avait toutes les cartes en mains. Ce nouveau club a pour objectif de rejoindre le niveau national. Racheter le matricule de Durbuy ou fusionner aurait été la bonne occasion de le faire plus tôt que prévu. Mais la distance entre les deux stades des équipes premières respectives étant supérieure à celle prévue par le règlement, cette option était impossible.



C'est alors qu'Esneux (club de P4) a repris la tête de la liste. Et le dossier semble finalement aboutir puisque l'Entente Durbuy et le Royal Esneux Sport sont visiblement parvenus à un accord. Pas de problème au niveau des distances puisque environ 22 km séparent les deux lieux.



Durbuy est en ordre de licence pour évoluer en D2 amateurs mais les nouveaux dirigeants avaient le souhait d'évoluer en première provinciale. "Avaient" car, renseignements pris auprès des autorités compétentes, cela ne sera pas possible: le règlement n'autorise pas un club à jouer au sommet de l'élite provinciale s'il a obtenu la licence pour la nationale.



Il reste donc deux possibilités au nouveau club: jouer en D2 amateurs (où devait évoluer Durbuy)... ou en P4 (où devait évoluer Esneux). Si cette deuxième option est choisie, on voit mal pourquoi les clubs ont décidé de s'unir alors que l'homme à la tête de Durbuy n'est plus là, et les joueurs non plus.



Paul Tintin parti à Sprimont, le club de Durbuy en D2 amateurs se retrouvait bien seul, sans président, sans joueur... mais avec une licence. Que faire de ce matricule errant? Sollicité par plusieurs clubs pour le rachat du matricule, Paul Tintin n'a pu que constater que les délais étaient dépassés puisque tout devait être rentré pour le 31 mars. Dernière option restante: la fusion. Mais là non plus il ne fallait pas trainer car le dossier devait être rentré pour le 15 avril.