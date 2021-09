La saison du football en salle liégeois reprenait ses droits tout au long de cette semaine. "Nous comptons plus ou moins 220 clubs en province de Liège, dont une petite vingtaine dans les séries nationales", dit Philippe Pitz, le secrétaire provincial, vieux de la vieille dans les arcanes du futsal principautaire. "Onze nouveaux clubs ont rejoint la ligue cette saison. Ce n’est pas mal du tout compte tenu de la crise sanitaire."

Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes si la LFFS Liège (Ligue Francophone de Football en Salle) n’avait pas à se soucier d’un renforcement des cadres au niveau de l’arbitrage. À l’instar du football sur prairie, le manque d’effectif se fait parfois sentir. "Il y a deux ans, je pense qu’il n’y avait eu que quatre rencontres sans arbitre", certifie le Verviétois. "Nous parvenons à limiter les dégâts mais il faut aussi prévoir l’avenir. Nos arbitres ne rajeunissent pas." Les causes de ce constat sont évidemment multiples. "Nous sommes notamment en concurrence avec la RIL (Royale Intercorporation Liégeoise). De notre côté, les indemnités sont payées sur place et les frais de déplacements à la fin de chaque mois. De l’autre côté, tout est payé sur place. Certains arbitres préfèrent empocher leur dû directement."

La LFFS Liège lance donc un appel au recrutement. Les candidats intéressés sont assurés d’une formation de qualité. "À Liège, c’est le top ! Dans l’encadrement de formation, on compte des arbitres d’expérience par leur vécu au niveau (inter) national." Des sifflets comme Maurice Bouharmont, Claude Guillaume et l’actuel secrétaire de la CPA, Marc Nihoul. Jeune soixantenaire, celui qui a sifflé une finale de Coupe du monde dans sa carrière, est encore actif sur les terrains de N1. "Et toujours numéro un belge", précise Philippe Pitz. "Nous sommes très bien représentés au niveau national avec six ou sept arbitres. Sans forfanterie, nous possédons une CPA plutôt forte et compétente."

Les prochains cours auront lieu dans la première quinzaine de ce mois de septembre, les lundis 6 et 13 ainsi que le mardi 7 en soirée, rue de Berneau à Visé.

Marc Nihoul 0471/128990 ou marcnihoul61@gmail.com ou cpa@lffs-liège.be