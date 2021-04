Le 23 mars, Huy surprenait tout le monde en annonçant l’arrivée du brillant attaquant, Gabriel Carvalho Alleoni, que l’on avait notamment connu à Sprimont et à Warnant. Mais la joie fut de courte durée puisque le Brésilien installé en Belgique a décidé de repartir à l’aventure dans le nord du pays. Il a paraphé un contrat à Geel, en D2 VV, après avoir quitté Bilzerse Waltwilder. Il nous explique tout.

Pourquoi avez-vous tourné le dos à Huy ?

"Huy m’offrait ce que je cherchais mais Geel est venu avec une proposition intéressante et c’était mieux à titre personnel, même si je suis triste de ne pas aider Huy. À Geel, il y a des supporters et une bonne équipe. Ils ont des conditions de professionnels et des ambitions."