Gabriel Pires de Carvalho signe pro au Standard de Liège Liège Jérémy Delforge Il emprunte les pas de son père mais il compte tracer sa propre route. Ce 26 avril, jour de son anniversaire, le fils de célèbre Liliu a paraphé son premier contrat pro. © Standard

"C'est son cadeau, sa surprise", explique l'ancien entraîneur du Futsal Team Charleroi. "Il a travaillé dur pour y arriver. Il a donc signé un contrat de deux ans, plus une option d'un an."



Dans la famille, le ballon coule des veines. Le paternel fut l'un des plus grands joueurs de l'élite du futsal belge. Arrivé de son Brésil natal, il a évolué avec les plus grands, dont Action 21. Des participations européennes, des titres, des coupes, des sélections avec l'équipe nationale belge, Liliu a tout connu, en tant que joueur, avant d'entamer une carrière d'entraîneur. "Mon fils me ressort parfois mes exploits. Mais je n'ai plus le nom des équipes en tête. J'admire simplement sa fierté à mon sujet."



Très jeune, "Gabi" a eu un ballon dans les pieds. "A 5 ans, il a évolué deux saisons à Action 21, avant de rejoindre Anderlecht. Il est également passé par Mons, avant quatre belles saisons avec le Sporting de Charleroi. C'est alors que le Standard a frappé à sa porte. Auprès une belle saison, les responsables ont décidé de le passer sous contrat."



Pour ce numéro 6, c'est une première étape. "Le chemin est encore très long. Il le sait. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Le plus important est qu'il termine ses études. Il mène les deux de front. Je suis fier de lui. C'est un garçon qui a une bonne éducation. Il sait qu'il faut travailler dans la vie pour réussir. C'est le principal."



Dans la famille, le football est sacré. "Mon frère - qui est plus âgé que moi - me prenait à part dès mon plus jeune âge pour m'apprendre à contrôler le ballon. Il évoluait chez les pros à Cruzeiro. A mon tour, j'ai eu la chance de rejoindre les espoirs de ce club prestigieux. Mais comme j'avais un contrat en D1 de futsal, j'ai fait un choix. J'ai pris le temps aussi de m'amuser avec mon fils. Ce n'était pas dans le but d'en faire une star. Mais je voulais partager cette passion avec lui, tout en lui inculquant de bonnes bases."



Les deux hommes ont une belle complicité. "Quand il joue, je me tais. Il a un entraîneur, dont c'est le travail. Moi, je parle avec lui, après, à la maison. On analyse, on décortique sa rencontre. Tout est bon, même les erreurs. Elles permettent de s'améliorer."