En quelques minutes à peine, Gaël Kakudji a déjà réussi à faire excellente impression dans les rangs liégeois. 24 heures après son arrivée, il inscrit un but et délivré un assist en amical cette semaine. Plutôt bien lorsque l’on est défenseur et que l’on débarque en terrain inconnu. "Je ne connaissais personne, je n’ai participé à aucun entraînement, rien. J’ai appris les prénoms de mes coéquipiers pendant le match", raconte le nouveau venu, prêté par Seraing pour une saison.