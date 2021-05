Après une brillante carrière de joueur, cela fait déjà une dizaine d’années que Gaëtan Englebert est revenu dans son club de cœur, le RFC Liège. D’abord en tant que responsable des jeunes puis dans le rôle de directeur sportif. Saison après saison, il tente de constituer l’équipe la plus compétitive possible. En tenant compte des moyens du club. Rencontre avec un homme discret, parfois critiqué mais qui travaille d’arrache-pied.

Qu’aimez-vous à Liège qui vous fait rester si longtemps ?

"Gamin, j’étais supporter du club. Je me suis ensuite un peu éloigné lorsque, durant des années, nous n’avons plus eu voix au chapitre. J’ai accepté de revenir avec la nouvelle direction. On a su recréer une école de jeunes qui fonctionne, dans de belles infrastructures. Chaque saison, des clubs viennent chercher des joueurs chez nous. C’est une belle récompense pour tout le monde."