Ce week-end, une belle propagande pour le tennis belge et plus particulièrement liégeois nous a été offerte à Monastir, en Tunisie. Cela grâce à la jeune génération qui évolue au centre AFT de Mons, sous les ordres de l’ancien international, Steve Darcis. Coéquipiers et amis au quotidien, Gauthier Onclin et Raphaël Collignon ont été opposés le temps d’un match à quelque 2 000 kilomètres de chez nous.

"C’est toujours particulier de jouer contre un ami mais c’est comme ça et tant mieux", dit le joueur affilié au TC Visé.