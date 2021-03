Gauthier Onclin et Raphaël Collignon sortis en 1/16es de finale à Monastir Liège Matthias Sintzen Les deux Liégeois ont été éliminés d'entrée de jeu. © BELGA

Dimanche, Raphaël Collignon et Gauthier Onclin représentaient dignement la Belgique et plus particulièrement Liège en disputant la finale du 15 000 dollars de Monastir, en Tunisie.



Cette semaine, ils recommençaient l'aventure. Mais cette fois, elle fut bien moins brillante. Les deux joueurs ont été éliminés en seizièmes de finale ce mercredi. Le joueur du TC Fayenbois a été sorti par le Brésilien Gilbert Klier dans un match intense, en trois sets (3/6, 6/4, 6/4). Onclin (ATP 583) s'est quant à lui incliné 4/6, 3/6 face à Luca Potenza, un jeune Italien classé 751e mondial.



Avec l'élimination prématurée de ces deux joueurs, la Belgique n'est plus représentée en Tunisie cette semaine.