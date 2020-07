Il a répondu à Nathan Ledent du RFC Seraing.

Depuis le début du confinement, Nathan Ledent, un jeune gardien de 10 ans actif au RFC Seraing lance des défis à ses homologues, depuis son jardin. Après s'être attaqué à Josselin Capel, à Kévin Debaty et à Thibaut Courtois, il avait décidé de défier le portier historique de la Juventus et de la Squadra , Gianluigi Buffon, il y a quelques jours.S'il rêvait bien entendu d'obtenir une réponse de celui qui est une référence pour de nombreux gardiens dans le monde football, il se doutait que la tâche ne serait pas évidente. Il fallait que la vidéo arrive sur le petit écran de Buffon et qu'ensuite celui-ci réponde.Ce dimanche, le rêve de Nathan s'est réalisé lorsqu'il a reçu cette vidéo de la star des cages. Buffon n'a pas (encore) réalisé le défi mais il a souhaité à Nathan de devenir un grand gardien et lui a envoyé une grande accolade. Un message emplit de sympathie.