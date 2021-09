Samedi 18 septembre. 1-1 entre Verlaine et Waremme. À la 88e minute, Marc Segatto relance Doryan Gilsoul, absent des terrains deux semaines pour blessure. Six minutes plus tard, Modica offre la victoire aux locaux. Rebelote ce dimanche, à 0-0, Verlaine peine à émerger face à Couvin. Gilsoul remplace Oumar Barry. Trois minutes après, Chubaka inscrit le but décisif qui permet aux Verlainois de continuer à engranger.