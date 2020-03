C'est une véritable surprise dans le club de P1 liégeoise.

Personne ne s'y attendait: Gino Piol et Rechain, c'est terminé. On savait que l'entraineur quitterait le club en fin de saison pour rejoindre Minerois mais tout s'est terminé plus tôt que prévu.

La direction rechaintoise a annoncé à son T1 qu'il pouvait définitivement ranger son training pour cette saison. Une décision assez surprenante.

Claudy Dardenne pourrait donc débarquer plus tôt que prévu et être à la tête de l'équipe pour les 7 derniers matchs.