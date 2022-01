Encore un transfert entrant pour Verlaine dans le cadre de ce mercato hivernal. Après Terry Van Hove, c’est Giulian Teise qui arrive. Il s’agit d’un joueur polyvalent de 22 ans qui peut jouer aux places 2, 5 et 7. Il arrive en droite ligne du RFC Liège après des passages à Eupen, Charleroi et Ans-Montegnée. Il vient sous la forme d’un contrat semi-professionnel. "Normalement, je devais jouer avec la Nationale 1 du RFC Liège mais on m’a demandé de jouer avec les U21 et j’ai refusé, narre le gaillard. Désolé, mais j’ai besoin de temps de jeu maintenant. Je reste à Verlaine jusqu’en fin de saison. Après, j’ai une grosse piste pour signer en Italie." Un renfort de plus qui devrait être qualifié pour défier Stockay la semaine prochaine.