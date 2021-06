Samedi avait lieu un gala de boxe des plus improbables : un ring montré sur la pelouse synthétique de l’URSL Visé face à 400 spectateurs. Et pourtant, les enjeux n’étaient pas moindres : le titre du championnat de la Ligue francophone pour Quentin Gomes et le titre du championnat d’Europe féminin pour Djemilla Gontaruk.

Invaincu depuis 9 combats, l’Amaytois Quentin Gomes avait à cœur d’ajouter une victoire supplémentaire à son palmarès, d’autant plus que c’est le titre du championnat de la Ligue francophone de boxe qui était en jeu. Dans la catégorie des welters (-66,678 kg), le Liégeois qui pointait à le 3e place dans la hiérarchie belge s’apprêtait à affronter le 5e classé, Pierino Paglierini, qui accuse 8 succès consécutifs dans les cordes. Rien n’était donc joué d’avance. Et sur le ring en plein air, les deux se sont disputé la victoire.