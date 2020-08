Samedi matin, tôt… le Parc des 7 heures de Spa avait une drôle de mine. Un départ par vagues de 161 traileurs. Tous avec un masque. Encouragés par des amis, eux aussi masqués…

Contre vents et marées, les organisateurs de la première édition de l’Ultra Trail des Sources (UTDS, 156 km autour de Spa, sur les sentiers permanents du réseau Extratrail) avaient gardé le cap jusqu’au bout. Près d’un an de préparatifs et de doutes liés à la pandémie. Des annulations tout autour. Mais un départ pour eux…

Au bout du compte, 71 coureurs, ainsi que les 29 équipes de relayeurs engagées, ont mené leurs pas à terme. Victoire de Ludwig Lefebvre en 17h40. Dernier arrivé le dimanche soir, après 35h30 de labeur sportif.

Greg Leclercq (31 ans, Aywaille) a pour sa part terminé cinquième, juste derrière son ami Fabian Magnée (*). Une performance étonnante pour ce néophyte sur la distance. Il y avait bien eu un podium l’an dernier lors d’un ultra canadien de 106 km (Gaspesia trail), mais peu de gens, à commencer par lui, auraient parié sur un top 5 au départ. “Moi, j’aurais déjà été satisfait avec un top 20”, explique-t-il.

(...)