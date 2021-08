Alors là, personne ne pouvait s’y attendre! L’annonce qui suit va faire, à coup sûr, grand bruit dans la région: Grégory Dufer est un nouveau joueur d’Oreye, rien que ça. Grégory Dufer fait partie de ces joueurs qu’on ne peut oublier. Auteur d’une superbe carrière, que ce soit, en grande partie, du côté de Charleroi où il y disputa quelque 128 matchs, mais aussi au Standard de Liège, avec qui le médian réussi à remporter le championnat ainsi que la Supercoupe, Gregory Dufer n’a laissé que de bons souvenirs.

L’ex-international belge, qui s’était d’ailleurs distingué le 28 avril 2004 face à la Turquie, en inscrivant son unique but en sélection, débarque en provenance de Beaufays où il s’amusait en réserve avec, entre autres, Philippe Léonard (ex-Standard et Monaco). Oui, juste ça.

Aujourd’hui, le flanc droit à 39 ans et a décidé de quitter le monde professionnel en 2017 après une der’ au RFC Liège. Proche de certains membres du club d’Oreye, le feu follet, qui s’est reconverti comme commercial en vendant des systèmes de sécurité et crèmes de massage pour sportifs, s’est laissé tenter par le projet hyper ambitieux d’Oreye. Les Sucriers ne pourront d’ailleurs plus se cacher après cette énième superbe recrue.

Il n’empêche, cette venue est un superbe coup sur le plan sportif comme marketing pour un club qui aura énormément évolué durant cette pandémie.

Deux autres recrues

En plus de cet énorme transfert, Alexandre Liebens a annoncé la venue de deux autres flancs: Sami Farhat, 22 ans et formé du côté du RFC Liège ainsi que Mikail Ilkaya, 19 ans, passé par Seraing Athlétique, Cointe et Huy. Avec ces trois nouvelles recrues, nul doute qu’Oreye devient le candidat au titre numéro un.