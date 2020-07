Après avoir mis un terme à sa longue carrière chez les pros en 2018, Grégory Habeaux revient déjà dans les pelotons. Pas comme coureur, mais comme directeur sportif. Le Liégeois sera le directeur sportif et un des responsables d’une nouvelle équipe pour espoirs : Carbonbike Cycling Academy.

"C’est Pascal Duthoo qui a lancé ce projet", explique-t-il. "Pascal avait travaillé avec le regretté Gauthier De Winter, comme mécano et soigneur, chez Vérandas Willems, et voulait lui rendre hommage en créant une équipe, pour continuer l’état d’esprit qu’il y avait dans les formations de Gauthier. J’en serai donc le directeur sportif. Pour une équipe avec des Wallons et des Flamands. Principalement pour des espoirs de première ou de deuxième année. Mais il serait possible d’y avoir aussi un ou deux élites. L’idée, c’est de prendre des jeunes et de les faire grandir, de les faire progresser. »

Plusieurs Liégeois sont déjà annoncés, comme Florent Gilles ou Antoine Cloux.