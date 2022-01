Guillaume Gillet se rapproche du RFC Liège." A chaque mercato, la rumeur est la même et son nom court toujours dans les tribunes de Rocourt tant il a promis son retour dans le club de son enfance, celui de son cœur. Sauf que, cette fois, les discussions entre le Matricule 4 et le joueur semblent bien concrètes et le stade de simple rumeur a été dépassé. Peut-être même que tout est déjà signé…

Gratuit

Charleroi voulait absolument se débarrasser de Gillet et de son salaire. Il avait été gratuit l’été dernier, Charleroi n’a donc pas tenté de le vendre cet hiver. Il l’a simplement laissé filer gratuitement, sans l’emmener en stage. Une bonne chose pour Liège qui n’aurait donc "que" son salaire à payer. Reste à savoir s’il accepte de gagner bien moins d’argent qu’à Charleroi et jouer donc "pour l’amour du maillot".

L’âge de la sagesse

À presque 38 ans, l’ancien Mauve ne semble plus avoir le rythme pour tenir toute une rencontre au plus haut niveau de la D1A. Pourtant, il pourrait être une précieuse aide dans certains clubs de l’élite du football belge en difficulté. Mais la quarantaine approche et, après une belle carrière au sommet, il a probablement plus envie de passer du temps en famille et de se lancer dans de nouveaux projets tels que son club de padel en région liégeoise, ou encore sa reconversion dans le monde du ballon rond. De leur côté, les supporters semblent toujours prêts à accueillir l’enfant de Rocourt et leur cœur accélère lorsqu’ils voient passer son nom. Mais il ne faut plus trop tarder.

Un patron dans chaque ligne

Kevin Debaty dans les buts, Benjamin Lambot au cœur de la défense, Jérémy Perbet devant… Liège a des patrons mais il manque peut-être un gars au milieu de terrain qui a l’expérience de la D1A pour compléter cette colonne vertébrale. Guillaume Gillet a le profil idéal. S’il vient, il est (presque) certain d’avoir une place dans le onze de base. Ce qui risque de faire travailler davantage les méninges de Drazen Brncic qui devra faire un malheureux qui se retrouvera sur le banc alors que ce joueur n’aura rien demandé. Mais l’ambiance dans le noyau est positive et tout le monde tire sur la même corde. Nul doute donc que l’élément concerné comprendra sa situation pour le bien du groupe.

Pas seul

Jérémy Perbet n’est plus le puissant attaquant que l’on attendait. Le rythme, la vitesse d’antan et cette capacité à débloquer un match quoi qu’il arrive, il ne l’a plus vraiment. Liège aurait bien besoin d’un joueur pour épauler Perbut et l’aider, soit en marquant, soit en lui donnant d’excellents ballons. La venue de Gillet ne doit pas empêcher de recruter quelqu’un d’autre. De retour, Florian Gendebien sera sans aucun doute un excellent renfort mais sera-t-il apte directement ? Wait and see…