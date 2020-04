Guillaume Gillet le confirme: il reviendra un jour au RFC Liège © Marquet Liège Matthias Sintzen

La question reste de savoir quand l'ancien Diable Rouge sera de retour dans son club de cœur. Ce n'est un secret pour personne: Guillaume Gillet est un véritable fan du RFC Liège. Il a porté la vareuse sang et marine durant sa jeunesse et a effectué ses premiers pas en équipe première avec le club entre 2002 et 2004. Par après, il a connu une carrière en première division belge et 22 sélections en équipe nationale, avant de partir à l'étranger en 2016.



Aujourd'hui, le milieu de terrain de 36 ans évolue en Ligue 2, au RC Lens, et pourrait rejoindre la D1 française la saison prochaine si son club venait à monter.



Durant toutes ces années, il n'a jamais caché son amour pour le club de Rocourt et ne manque pas de suivre les matchs quand il en a l'occasion. Interrogé par RTL en direct sur Instagram, il a confirmé qu'il reviendrait un jour chez les Sang et Marine. "Liège, c'est un de mes clubs de cœur. J'ai toujours promis que je reporterais un jour le maillot. Ca serait en division inférieure ce qui voudrait dire que je ne serais plus un joueur professionnel à proprement parler. On s'en rapproche mais j'ai encore la force physique et mentale pour prester au plus haut niveau", a-t-il déclaré.



Il ne faut donc pas s'attendre à voir Guillaume Gillet déposer ses valises rue de la Tonne dès cet été.