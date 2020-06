Gwenaël Jaa débarque au Standard de Liège © Marquet Liège Matthias Sintzen

Un beau défi pour l'ancien joueur de Visé. C'est une nouvelle aventure qui va débuter pour le portier Gwenaël Jaa. En plus de son rôle de gardien à Rochefort où il a signé pour la saison prochaine, le gardien foulera également les pelouses de l'Académie Robert Louis-Dreyfus du Standard de Liège puisqu'il aura en charge les gardiens des U18 aux U21. Il est très connu dans le monde du ballon rond au niveau national puisqu'il est notamment passé par Mormont, Hamoir, Sprimont et Oosterzonen.



A 35 ans et après deux saisons passées chez les Visétois, voilà une belle aventure qui débute pour le dernier rempart, qui apportera toute son expérience aux jeunes portiers rouches.