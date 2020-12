Au général, le Standard est à trois unités du rouleau compresseur mauve qui signe un parcours sans faute. Avec seulement 2 buts encaissés pour 51 inscrits, Anderlecht semble imbattable. Mais ces chiffres ne font pas peur au T1 du Standard Femina. "Tout est possible et nous n’avons rien à perdre, même si nous jouons presque contre l’équipe nationale", déclare Hamide Lamara. "Les filles se sont préparées au mieux et joueront pour prendre des points."

Même si Anderlecht semble au-dessus du lot, le Standard n’a rien à lui envier. "Nous voulons continuer sur notre belle série de 21 sur 24 et faire douter nos adversaires. Lors de ces matchs, nous ne sommes jamais malmenés mais il y a plus de qualités individuelles de l’autre côté. Approcher leurs seize mètres est toujours compliqué mais nous avons tout mis en place pour tenter de leur faire mal."

Le coach français est convaincu qu’il y a un coup à jouer. "Il faudra aborder ce match sans complexe et avec moins de respect que les autres fois. Cette année, nous avons une équipe plus forte dans le jeu, il faut en profiter."