Hamide Lamara ne sera plus le coach du Standard Femina la saison prochaine: "La fin d'un cycle" LiègeExclusif Matthias Sintzen Après cinq saisons, le coach de 46 ans part à la recherche d'un nouveau défi. © Moisse

La fin d'un cycle a sonné au Standard Femina. Nous avons appris ce mardi que le fidèle T1 Hamide Lamara ne resterait pas chez les Rouches la saison prochaine, pas sur le banc des dames en tout cas. Contacté, il explique avoir fait le tour de la question: "Je pense que c'est la fin d'un cycle. Je suis arrivé à un moment où j'aspire à autre chose, un autre projet, même si j'ai vécu une aventure humaine extraordinaire."



C'est le coeur plein qu'il s'en ira en fin de saison. "J'aurais aimé finir champion et je donnerai tout jusqu'au bout. Mathématiquement, c'est encore jouable. Nous avons toujours tout donné dans l'ombre d'Anderlecht. Je remercie les dirigeants pour la confiance mais aussi et surtout Fery Ferraguzzi, une très grande dame. Ce club m'a aidé à grandir."



Quid de la suite? "J'ai ma licence pro, j'aimerais passer chez les hommes. J'ai posé ma candidature pour entraîner les U23 mais je suis loin d'être le seul. On verra ce que l'avenir me réserve", conclut le coach.