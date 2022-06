Hamide Lamara sera T2 de José Riga en Algérie: "Des supporters de la JS Kabylie sont venus me trouver dans mon commerce à Liège" Liège Matthias Sintzen © Moisse

L'ancien coach du Standard Femina va retrouver la région de ses parents et sait que la pression sera grande.



"O Bella Ciao". Voilà probablement les mots prononcés par Hamide Lamara, en référence à l’un de ses snacks situés à Liège, lorsqu’il a posé ses valises à à la JS Kabylie ce dimanche, après avoir abandonné commerces et famille en Belgique. "Mes proches me soutiennent dans mes choix. (...)