Soucieux de relever rapidement la tête après la lourde défaite à La Louvière mercredi soir, les Rats ont pourtant entamé cette rencontre face à Givry sous les meilleurs auspices.

En effet, on entamait seulement la troisième minute de jeu quand Tietcheu émergeait de la tête sur un coup de coin pour inscrire son premier but sous la casaque bleue et noire (1-0)

Les Rats ont-ils pensé que l’essentiel était fait ? Toujours est-il que le reste de la première période se révélait beaucoup trop insipide face à des Givrytois qui prenaient petit à petit l’ascendant.

Rausin devait d’abord intervenir avec brio sur un tir à ras du sol de Léonard mais le même Léonard se jouait ensuite du flanc droit hamoirien avant de filer de biais fixer Rausin pour l’égalisation (1-1). (...)