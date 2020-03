Liège Hamoir en D2 amateurs? C'est terminé ! DH

Mais des choses pourraient encore se passer... Hamoir s'est imposé 4-1 face à Onhaye. En plein chantier pour la saison prochaine, le club a annoncé qu'il ne se réinscrirait pas en D2 amateurs. Le président Finocchio avait déjà signalé son départ et les Rats cherchaient une solution. La piste du potentiel repreneur et de la collaboration avec un grand club sont toujours en pleine étude et ce même repreneur hésite à reprendre le club...



La demande de licence avait pourtant été rentrée dans les temps.



Hamoir a récemment annoncé la création d'une P4 et y jouera donc plus que probablement, à moins d'un nouveau retournement de situation...



Plus d'infos dans quelques minutes.