Le président hamoirien Nicola Finocchio cherche une solution pour pérenniser la D2 amateure du matricule 3114 et ce, « même si je ne serai plus président ».

Nouveau retournement de situation ce lundi soir au RRC Hamoir avec l’éventualité de voir le club condruzien poursuivre l’aventure en D2 amateurs. "Pour le moment, il n’y a rien de défini précisément, nous discutons avec différents partenaires potentiels et nous pourrons en dire davantage ce jeudi voire vendredi", explique le président du matricule 3114 Nicola finocchio.

Mais alors que l’arrêt de l’équipe hamoirienne en nationale semblait acté, quel(s) élément(s) a pu inverser la tendance et faire revenir l'homme fort du stade Emile Thisnes à l'avant-plan ?

"Apparemment, personne n’était en mesure de reprendre le flambeau dans les premières pistes explorées et je trouvais cela dommage. Sur cette base, j’ai alors décidé de reprendre les choses en main car j’estimais que l’on avait peut-être baissé les bras un peu vite dans les négociations précédentes. J’y crois et tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. Personnellement, je ne serai plus président, mais là n’est pas l’essentiel, l’essentiel c’est que Hamoir poursuive en nationale."