Buteurs au match aller, Melvin Lafalize et Bryan Hanrez traversent, du moins sur le plan comptable, une période de turbulences avec leur équipe respective. À écouter nos deux protagonistes, la dynamique semble toutefois bien différente à l’aube de cette affiche huy-waremmienne résolument tournée vers le top 5.

Melvin, Bryan, dans quel état d’esprit abordez-vous ce match ?

Melvin Lafalize : "Notre objectif reste le top 5 et si on veut y être, on doit commencer par gagner notre prochain match."

Bryan Hanrez : "On a envie de retrouver le chemin de la victoire, car ces dernières semaines, force est de constater qu’on s’est égaré." (...)