Le Liégeois succédera à Vladimir Tomanovic qui quittera le club limbourgeois en fin de saison.

A 57 ans, Jean-Luc Grandjean va relever un nouveau défi au plus haut niveau du handball belge.

Après avoir mené Hasselt vers les sommets de 2013 à 2015 avec un incroyable triplé (Coupe, Championnat et Beneleague), l'ancien international belge retrouvera un des clubs les plus importants en Belgique.

"Je viens à Tongres pour enlever des titres", indique celui qui a remporté dix championnats belges et 8 coupes de Belgique sur le site du club. "Marquer des buts, c'est important mais on doit aussi se baser sur une défense forte et solide. Je suis particulièrement motivé à commencer la nouvelle saison avec les Eburons. La recette pour gagner des trophées passe par travailler dur ensemble et commencer chaque entraînement ou match avec beaucoup d'engagement".